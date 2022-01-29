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Пожилым россиянам выплатят по 5 тысяч рублей с 1 февраля

Общество
Пожилым россиянам выплатят по 5 тысяч рублей с 1 февраля
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Российским пенсионерам пообещали выплатить по 5 тысяч рублей с 1 февраля 2022 года, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Деньги уже направили в регионы, они должны пойти на выплату федеральной социальной надбавки к пенсии. Довольствие предоставляют гражданам, чья пенсия не дотягивает до уровня прожиточного минимума, уточнила эксперт.

Выплаты назначили в дополнение к уже запланированной индексации пенсий на 8,6%. Правительство России, по ее словам, выделило большие средства на новые выплаты пожилым людям. На эти цели используют 130 млрд рублей. Средства передали в Пенсионный фонд еще в конце 2021 года.

По инициативе президента РФ Владимира Путина пенсии военнослужащих также могут проиндексировать на 8,6%. Российский лидер считает, что финансовый стимул, который кабмин применил к выплатам, нужно распространить на эту категорию населения.

Тем временем в Московской области увеличили пенсию для одиноких безработных жителей старше 65 лет. Речь идет о гражданах, получающих минимальное пособие в размере 12 700 рублей, пишет INFOX.

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