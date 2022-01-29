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Богомолов заявил о планах стать президентом Аргентины

  /   Обновлено: 29 января 2022 18:26
Шоу-бизнес
Богомолов заявил о планах стать президентом Аргентины
Агентство городских новостей Москва

Москва, 29 января. Российский режиссер Константин Богомолов в компании своей звездной супруги журналистки Ксении Собчак посетил Аргентинскую Республику, именно там ему пришла идея стать президентом этой страны.

Свои резко проснувшиеся политические амбиции Богомолов обосновал тем, что родная страна и так находится в надежных руках, чего нельзя сказать об Аргентине. По его мнению, государство находится в упадке из-за власти «левых».

В его планах принести одной из наиболее населенных стран Южной Америки российский порядок, бизнес, туризм, сделав Аргентину сильной и красивой.

«Ибо родина в надежных руках, а вот глядишь на патагонские степи, наблюдаешь местную жизнь и думаешь: вот бы дать пинка левым и сделать эту красивую, но пребывающую в полнейшем упадке страну процветающей, сильной, и обязательно консервативной», — отметил Богомолов на своей личной странице в Instagram.

Кроме того, супруг Собчак также планирует забрать у Великобритании Фолклендские острова, чтобы «подружить» Аргентину с Россией — на это благородное дело режиссер и худрук готов потратить следующие 20 лет жизни.

Ранее режиссер и журналистка открыто выразили свое отношение к НАТО, нарисовав граффити с антиамериканским лозунгом в Аргентине. Собчак поделилась соответствующими кадрами в Instagram.

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Все новости / Шоу-бизнес / Богомолов заявил о планах стать президентом Аргентины
аргентина собчак богомолов
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