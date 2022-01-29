Меган Маркл и принц Гарри сходили на свидание с Зендеей и Томом Холландом

Лос-Анджелес, 29 января. Герцоги Сассекские неожиданно вышли в свет со звездами блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой». Принц Гарри и Меган Маркл отправились на ужин в компании актеров Зендеи и Тома Холланда.

Меган Маркл и принц Гарри уже давно сняли с себя обязательства членов королевской семьи и наслаждаются семейной жизнью в Калифорнии. Судя по всему, герцогиня Сассекская решила завести новые знакомства в Голливуде, который оставила ради брака.

Так, супруги провели вечер в компании Зендеи и Тома Холланда, одной из самых популярных пар в американском шоу-бизнесе. По словам источника, близкого к принцу Гарри, звезды блокбастера «Нет пути домой» были удивлены приглашению на свидание, передает Daily Mail.

«Судя по тому, что я слышал, Том и Зендея были довольно озадачены. Том никогда в жизни не встречался с Гарри и не разговаривал с ним, поэтому не знал, чего именно они хотят», — отметил источник.

Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» /

Несмотря на озадаченность, пара согласилась на встречу с королевскими особами. Они провели вечер в обстановке полной секретности. Кроме того, цель их свидания до сих пор хранится в тайне.

На фоне новых знакомств Меган Маркл по-прежнему не удается наладить отношения с Кейт Миддлтон. Герцогиня Сассекская затеяла ссору с супругой принца Уильяма прямо в день ее рождения.