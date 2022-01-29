Киев, 29 января. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом в преддверии его визита в Киев.

Как сообщил Кулеба, в ходе беседы стороны обсудили способы помочь украинской экономике.

«Мы согласились, что в отношении России сейчас важно проявлять бдительность и жесткость и работать над дипломатическими решениями. Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности», — написал украинский дипломат в Twitter.

Также Кулеба подтвердил визит Ле Дриана и его немецкой коллеги Анналены Бербок в Киев в начале февраля.

Ранее Ле Дриан отметил, что мобилизация европейских дипломатов продолжается, особенно в «нормандском формате». По его словам, это делается для урегулирования ситуации, сложившейся на востоке Украины.