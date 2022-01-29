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Глава МИД Украины Кулеба обсудил с французским коллегой способы помочь экономике страны

  /   Обновлено: 29 января 2022 17:01
Политика
Глава МИД Украины Кулеба обсудил с французским коллегой способы помочь экономике страны
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 29 января. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом в преддверии его визита в Киев.

Как сообщил Кулеба, в ходе беседы стороны обсудили способы помочь украинской экономике.

«Мы согласились, что в отношении России сейчас важно проявлять бдительность и жесткость и работать над дипломатическими решениями. Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности», — написал украинский дипломат в Twitter.

Также Кулеба подтвердил визит Ле Дриана и его немецкой коллеги Анналены Бербок в Киев в начале февраля.

Ранее Ле Дриан отметил, что мобилизация европейских дипломатов продолжается, особенно в «нормандском формате». По его словам, это делается для урегулирования ситуации, сложившейся на востоке Украины.

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украина франция кулеба
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