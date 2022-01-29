Минпромторг: цифровая маркировка не может быть фактором удорожания воды

Москва, 29 января. Введение цифровой маркировки воды с 1 декабря 2021 года не является фактором, влияющим на подорожание продукции, заверили в Минпромторге РФ.

Производитель воды «Шишкин лес» ранее сообщил об удорожании своей продукции на 20% из-за обязательной маркировки. В министерстве с ним не согласились.

«На стоимость упакованной воды оказывают влияние множество факторов. Представители отрасли отмечали, что причиной роста цен на упакованную воду может стать рост цен на упаковочные материалы, электроэнергию, топливо, логистические услуги», — цитирует агентство «Прайм» пресс-службу ведомства.

На данный момент введение обязательной маркировки существенно не повлияло на цены указанной продукции, говорится в заявлении.

В нынешнем году в России также стартовал пилотный проект по обязательной маркировке рыбных консервов. Росрыболовство уверено, что новые правила помогут создать полноценную систему отслеживания фальсификата.

Тем временем о росте отпускной стоимости своей продукции предупредил один из пяти крупнейших хлебопеков России — Fazer. С 1 февраля цены на продукцию финской компании увеличатся в диапазоне от 16,5 до 30%, пишет INFOX.