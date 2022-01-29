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Ndjoni Sango: Российская делегация посетит ЦАР и Мали

Весь мир
Ndjoni Sango: Российская делегация посетит ЦАР и Мали
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Банги, 29 января. В Сети распространяется информация о возможном визите российской делегации в Мали. По данным издания Ndjoni Sango дипломаты посетят сразу несколько африканских стран.

«Представители Москвы обсудят с властями ЦАР вопросы военно-технического сотрудничества и дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Этот визит очень ожидаем, поскольку благодаря вкладу России республика смогла провести демократические выборы в мирной обстановке», — указано в материале.

Корреспонденты высоко оценили успехи отечественных инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Консультативная поддержка российских специалистов позволила национальной армии (FACA) ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир:

«Согласно информации из местных источников, после визита в ЦАР делегация из представителей Минобороны РФ во главе с директором Департамента по делам Африки Всеволодом Ткаченко отправится в Мали».

Ndjoni Sango: Российская делегация посетит ЦАР и Мали
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поздравил военнослужащих с Международным днем таможенника. Лидер нации считает, что грамотно организованная работа ведомства помогла увеличить поступления в государственный бюджет.

 

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