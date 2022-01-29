Вдова актера Марьянова вышла замуж за радиоведущего

Москва, 29 января. Вдова артиста Дмитрия Марьянова Ксения Бик официально узаконила свои отношения с журналистом Сергеем Соболевым. Роман между ними завязался еще в 2018 году, однако пожениться паре удалось только сейчас.

Марьянов скончался в 2017 году. Супруга покойного артиста признавалась, что он страдал от проблем с алкоголем. Вредное пристрастие привело к тому, что звезде приходилось обращаться за помощью в специализированные учреждения.

Вдова Марьянова по образованию квалифицированный психолог — ее основной заработок состоит из вырученных средств за различные онлайн-семинары. Соболев же является журналистом и ведущим на радио «Коммерсантъ FM». Раньше он уже состоял в браке, однако в 2013 году его супруга погибла в результате несчастного случая.

По предварительным данным, Бик и Соболев сыграли свадьбу еще в конце минувшего года, однако информация о радостном событии появилась только сейчас. Вдова Марьянова сообщила о свадьбе в Facebook.

Ранее несколько незнакомцев угрожали Бик плеснуть кислотой в лицо. По словам адвоката семьи Марьяновых, вдова захотела отобрать загородный дом, в котором проживает отец покойного артиста.