Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 18:33
18:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что является антипрививочницей
18:25
Происшествия
Трех человек спасли из горящей квартиры в московском Чертаново
18:18
Экономика
Российские власти могут просубсидировать кредитные ставки для ОПК
18:16
Происшествия
«Не решит проблему»: митрополит Иларион высказался против смертной казни для педофилов
18:15
Экономика
Средний размер микрозаймов в России вырос до 8,77 тысячи рублей
18:14
Армия
MW: переброска российских Су-35 в Белоруссию является тревожным сигналом для НАТО
18:10
Происшествия
Смерч частично разрушил гостиницу и набережную в Краснодарском крае
18:09
Общество
В РПЦ заявили, что крещенские купания должны проходить только в оборудованных местах
18:07
Общество
Суперкомпьютер Serratus обнаружил девять новых коронавирусов
18:07
Шоу-бизнес
Гном Гномыч назвал героем своего отца Евгения Плющенко
Все новости

Вдова актера Марьянова вышла замуж за радиоведущего

Шоу-бизнес
Вдова актера Марьянова вышла замуж за радиоведущего
Кадр из фильма «Дорога из жёлтого кирпича»

Москва, 29 января. Вдова артиста Дмитрия Марьянова Ксения Бик официально узаконила свои отношения с журналистом Сергеем Соболевым. Роман между ними завязался еще в 2018 году, однако пожениться паре удалось только сейчас.

Марьянов скончался в 2017 году. Супруга покойного артиста признавалась, что он страдал от проблем с алкоголем. Вредное пристрастие привело к тому, что звезде приходилось обращаться за помощью в специализированные учреждения.

Вдова Марьянова по образованию квалифицированный психолог — ее основной заработок состоит из вырученных средств за различные онлайн-семинары. Соболев же является журналистом и ведущим на радио «Коммерсантъ FM». Раньше он уже состоял в браке, однако в 2013 году его супруга погибла в результате несчастного случая.

По предварительным данным, Бик и Соболев сыграли свадьбу еще в конце минувшего года, однако информация о радостном событии появилась только сейчас. Вдова Марьянова сообщила о свадьбе в Facebook.

Ранее несколько незнакомцев угрожали Бик плеснуть кислотой в лицо. По словам адвоката семьи Марьяновых, вдова захотела отобрать загородный дом, в котором проживает отец покойного артиста.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Вдова актера Марьянова вышла замуж за радиоведущего
свадьба имущество соболев вдова марьянов
Комментировать