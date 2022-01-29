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Sohu: Лавров продемонстрировал отсутствие страха у России, пошутив о санкциях США

  /   Обновлено: 29 января 2022 16:51
Политика
Sohu: Лавров продемонстрировал отсутствие страха у России, пошутив о санкциях США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 29 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продемонстрировал отсутствие страха у России, пошутив об американских ограничениях против России. Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu.

По словам китайских аналитиков, если Вашингтон введет ограничения против российского президента Владимира Путина, то это положит конец дипломатическим отношениям между РФ и США. Они считают, что подобная выходка со стороны Соединенных Штатов будет являться актом, нарушающим рамки дозволенного. «ПолитРоссия» приводит эксклюзивный перевод публикации.

«Что значит даже? Я что, не достоин, что ли?» — ответил глава российского МИД во время общения с представителями СМИ.

Sohu: Лавров продемонстрировал отсутствие страха у России, пошутив о санкциях США
Федеральное агентство новостей /

Китайцы пришли в неописуемый восторг от черного юмора Лаврова, высказавшегося об американских санкциях. Они подчеркнули, что Россия держит марку и не опускается до уровня Соединенных Штатов. Аналитики отметили, что не сомневаются в способности Москвы отстаивать и защищать свои интересы.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства сравнил антироссийские санкции США с разрывом отношений между странами. По его мнению, коллективный Запад истерично развивает тему «угрозы со стороны РФ».

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