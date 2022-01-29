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Оборот Wildberries вырос почти вдвое по итогам 2021 года

Экономика
Оборот Wildberries вырос почти вдвое по итогам 2021 года
wildberries.ru  /  Prt Scr

Москва, 29 января. Онлайн-ретейлер Wildberries опубликовал отчет за 2021 год. Финансовые показатели компании продемонстрировали значительный рост, сообщает «Коммерсантъ»

Чистый оборот от продаж товаров и услуг вырос на 93% в сравнении со значениями 2020 года. Пользователи приобрели на Wildberries более миллиарда товаров — это на 81% больше, чем годом ранее. Число заказов за указанный период выросло до 808,6 миллиона.

Наиболее популярными категориями товаров остались одежда, обувь и аксессуары. Другим распространенным выбором стали товары для дома и детские товары. Категория ювелирной бижутерии росла быстрее остальных — +304% по сравнению с прошлогодними показателями.

Ретейлер ранее зафиксировал рост спроса на отечественные товары за рубежом. Эта тенденция преимущественно касалась ювелирных изделий и посуды.

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