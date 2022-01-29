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Кедми: возможное нападение ВСУ на Донбасс закончится бегством украинских военных

Армия
Кедми: возможное нападение ВСУ на Донбасс закончится бегством украинских военных
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Москва, 29 января. Попытка Вооруженных сил Украины атаковать Донбасс завершится бегством со стороны украинских военных. Такое предположение сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.

По его мнению, побег военнослужащих украинской армии с территории Донбасса является самым логичным вариантом развития событий, так как подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР смогли окрепнуть и теперь могут дать ВСУ мощный отпор.

«Я думаю, что сегодня донецкие вооруженные силы намного сильнее, чем были раньше, и нет никакой угрозы того, что потомки ОУН1 и УПА1 (обе организации запрещены в РФ) прорвут фронт или сделают что-нибудь другое. Скорей всего они будут делать то, что всегда умели делать ОУНовцы и УПА, — драпать, теряя все, кто быстрее и куда сможет», — подчеркнул Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV.

Стоит отметить, что о подготовке Киева к атаке на республики Донбасса уже неоднократно говорили в самих ДНР и ЛНР. Подробности приготовлений украинской армии раскрыл заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова подтвердил глава республики Денис Пушилин, подчеркнув, что армия готова ко всем ситуациям. У нее уже есть боевой опыт, поэтому Донбасс отразит наступление.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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