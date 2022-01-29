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Продажи легкового электромобиля «Кама-1» могут начаться в 2024 году

Экономика
Продажи легкового электромобиля «Кама-1» могут начаться в 2024 году
ТАСС  /  Сергей Савостьянов

Москва, 29 января. Продажи серийной версии легкового электромобиля «Кама-1» могут стартовать уже в 2024–2025 годах. Такие сроки в интервью RTVI обозначил генеральный директор КамАЗа и инвестор проекта Сергей Когогин.

Производством компактного городского электрокара займется дочерняя компания КамАЗа — АО «Кама». Соинвестором проекта стал предприниматель Рубен Варданян, являющийся одним их богатейших людей России.

«Мы ожидаем 2024–2025 год», — ответил на вопрос о начале продаж электромобиля Когогин.

Машина будет ориентирована на эксплуатацию в каршеринге и такси. Производители не собираются конкурировать с крупными кармейкерами, поэтому заранее определись с нишей.

ПАО «КамАЗ» также будет выпускать свои электромобили на территории Венгрии. К 2030 году планируется наладить ежегодный выпуск более 300 тысяч экземпляров.

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