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ЦИК представит идеи по выборам для не имеющих регистрации в России граждан

  /   Обновлено: 29 января 2022 16:41
Политика
ЦИК представит идеи по выборам для не имеющих регистрации в России граждан
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 29 января. ЦИК намерен выполнить поручение совместно с кабмином и администрацией главы государства представить предложения по выборам для избирателей, которые не имеют регистрации на территории России, рассказала председатель ведомства Элла Памфилова.

Соответствующим заявлением она поделилась в комментарии РИА Новости.

«Есть поручение президента - будем выполнять», — подчеркнула Памфилова.

Глава Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству проанализировать совместно с администрацией президента и ЦИК практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства и получивших гражданство в упрощенном порядке.

Ранее стало известно, что лидер поручил разработать новые меры поддержки бездомных. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.

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путин цик памфилова
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