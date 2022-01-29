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Летчик Попов: российский «Сириус» пошатнет позиции НАТО на мировом рынке беспилотников

Армия
Летчик Попов: российский «Сириус» пошатнет позиции НАТО на мировом рынке беспилотников
facebook.com  /  Компания «Кронштадт»

Москва, 29 января. Новый российский ударный беспилотник «Сириус» может стать серьезным конкурентом для западных БПЛА на рынке вооружений, уверен заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

Стоит отметить, что новый БПЛА совершит свой первый полет в мае текущего года. В настоящее время ведется изготовление летных образцов. Попов назвал беспилотники очень важным инструментом для решения различных задач, передает «ПолитЭксперт».

«Они имеют широкий диапазон возможностей применения и в гражданском секторе, и в военном. Есть микробеспилотники, малой и средней дальности, высотные и низковысотные», — рассказал эксперт.

Говоря о конкурентных преимуществах нового дрона, Попов заявил, что российский «Сириус» пошатнет позиции НАТО на мировом рынке беспилотников. По его словам, государству понадобится всего несколько лет, чтобы достичь паритета с западными странами.

«Развитие наших БПЛА создает определенную конкурентную среду, и это будет в некоторой степени напрягать страны НАТО. Для них это, во-первых, угроза, а во-вторых, конкуренты на рынке вооружений, борьба на экономическом фронте. Мы становимся костью в горле», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что серийные поставки ударных дронов «Сириус» в российские войска начнутся в 2023 году. Стоит отметить, что в конце минувшего года в Новосибирске представили первый летный образец новейшего беспилотника С-70 «Охотник», передает Infox.

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