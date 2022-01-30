Высокие цены, непомерные налоги и бедность: американцы жалуются на жизнь в США

Пока западные СМИ и политики продолжают обсуждать Украину и гадать на тему того, «будет ли война», на одном из самых популярных форумов Reddit за последние дни в «топ» вырвался пост некоего обычного американца, который рассуждает о том, что в США, а то и во всем мире «что-то большое и важное скоро рухнет».

В частности, пользователь форума в своем посте говорит о «крушении американской мечты» и о социальных проблемах Соединенных Штатов. Про огромную стоимость жилья, толпы бездомных, рост налогов и самое главное — невозможность выйти из этой ситуации:

«Я знаю, что еще больше народу живет гораздо хуже. Под каждой эстакадой в моем городе выросли целые лагеря бездомных. Когда я был ребенком, бомжей, считай, не было вовсе. Теперь они повсюду. И это не их вина. Не то чтобы они опустили руки и покатились под откос».

Пост с этими словами практически сразу собрал 12 300 комментариев. И в основном все они комплиментарны мыслям, высказанным автором:

«Все рушится», «корабль западной цивилизации тонет», «мир пребывает в кризисе».

Казалось бы, мало ли таких сообщений на просторах интернета от жителей любой страны? Но дело в том, что в комментариях к этому посту слишком уж часто фигурируют эта самая «американская мечта» и то, что Америка для многих оказалась не «землей свободы», а чем-то совершенно иным и не таким уж привлекательным.

ФБА «Экономика сегодня» /

Во всем этом, помимо, собственно, жалоб на социальные проблемы, сквозит и определенного рода психологическая проблема. Проблема несоответствия ожиданий и того, что ретранслируется на внутреннем и бытовом уровне в Америке, с тем, что имеет место быть на самом деле. А потому, кажется, есть повод поговорить о том, что такое сейчас жизнь обычного американца и почему она далека от стандартов, которые, казалось бы, должны в Америке работать просто «по умолчанию».

И для начала стоит вообще разобраться с тем, что это за идеологическая конструкция такая, «американская мечта»? И почему она для граждан США является практически сакральной ценностью.

Впервые этот термин прозвучал в 1931 году, аккурат во время «Великой депрессии» 1929–1939 годов, колоссального экономического кризиса Америки, когда уровень жизни обычных граждан не просто упал, а рухнул вниз.

Федеральное агентство новостей /

Сформулировал этот набор ценностей писатель и историк. А сама «американская мечта», по мнению автора данного термина, включает в себя то, что «жизнь должна быть лучше, богаче и полнее для всех, с возможностями для каждого, в соответствии со способностями или достижениями».

При этом, если говорить в общих чертах, то American Dream — это, по сути, набор идеалов, в которые входят «демократия», «права и свободы» и равенство возможностей. Все это, по мысли Адамса, должно вести к мобильности общества и к тому, что у каждого американца есть путь для того, чтобы обрести благосостояние, комфорт и успех.

Собственно, этот идеал в итоге стал именно той целью, за которой в Соединенные Штаты устремились и стремятся сейчас миллионы иммигрантов. Да и для самих граждан Америки эта мечта является целью, к которой они упорно идут. Ну, и самое главное, что внушалось и внушается людям по всей планете — это то, что «американская мечта» вполне достижима. Нужно только много и старательно работать, и в итоге все получится.

Nation News / Егор Кузнецов

Важно здесь понимать, что American Dream на уровне, если хотите, веры, — это даже не «светлое коммунистическое завтра», которое наступит когда-то потом, для следующих поколений. Американская мечта — это то, что должно наступить уже сейчас для того, кто эту самую мечту реализует на практике.

И поэтому очень характерным моментом является начало поста пользователя на Reddit:

«Мне слегка за 30, и почти все мои школьные друзья либо до сих пор живут с родителями, либо живут одни, но едва сводят концы с концами. Я не знаю никого из сверстников, кто бы жил в собственном доме в свое удовольствие и сам за все платил».

Слегка за 30 — этот тот самый возраст, когда американец, в теории, уже должен начать вовсю получать плоды своего старательного труда. То время, когда «американская мечта» начинает осуществляться.

Но в реальности сейчас видно совсем другое. Например, в 2017 году Национальный центр статистики и образования США заявил об 1,3 миллиона бездомных школьников без учета членов их семей.

При этом в 2018 году специальный докладчик ООН по вопросам крайней нищеты Филип Олстон с трибуны Организации объединенных наций назвал цифру в 40 миллионов человек, которые в Соединенных Штатах живут за порогом бедности.

Что характерно, Олстон в том своем докладе заявил:

«США входят в число богатейших, сильнейших и технологически развитых государств. Но ни богатство, ни сила, ни технологии не используются для решения проблемы нищеты. 40 миллионов американцев живут в бедности. 40 миллионов человек — это каждый восьмой гражданин Соединенных Штатов. Почти 13% населения страны».

Нужно отметить, что планка уровня жизни в США задрана довольно высоко. По данным на январь все того же 2018 года, порог бедности на одного человека в Соединенных Штатах составлял 12 140 долларов в год. Для сравнения, тогда же годовая зарплата кассира в американском супермаркете составляла примерно 29 тысяч долларов.

wikipedia.org / Rhododendrites / CC BY-SA 4.0

«Средняя цена односемейного дома достигла 357,9 тысячи долларов, прибавив 23% в годовом выражении. В 94% городских агломераций рост выражался двузначными темпами, а в целом фиксировался в 99%. В отдельных случаях рост превышал 40%».

Ну, и если говорить, собственно, о жилье, то в 2021 году американская Национальная ассоциация риелторов сообщила о резком росте цен на жилье. По данным организации:

И, в общем-то, из всех вышеприведенных сумм становится понятно, почему автор поста на Reddit до сих пор «живет с мамой», хотя ему уже за 30. Что, в целом, не самый худший вариант. Поскольку, как видно из этих цифр, если в Америке человек вылетает на обочину жизни, то вернуться в легитимное социальное поле ему бывает очень и очень ложно. Или даже практически невозможно.

Ну и, конечно, не стоит забывать про налоги для граждан. Которые в 2022 году в США выросли на 3%, а в целом, могут достигать ставки в 37%, в зависимости от доходов частных лиц и семей. И речь здесь только про федеральные налоги, а есть еще и налоги местные, которые вообще варьируются в Америке крайне широко. Все это и многое другое делают бытовую часть «американской мечты», ту, которая про комфорт, благосостояние и материальный достаток, практически нереализуемой. Более того, именно это и приводит миллионы американцев к банальной бедности.

А бедность, особенно массовая — это то, что приводит к иным социальным изъянам и порокам. Например, к преступности, с которой в Соединенных Штатах в последние годы вообще происходит нечто похожее даже не на Дикий Запад, а на какой-то постапокалипсис, а-ля «Безумный Макс», где все стреляют во всех.

pixabay.com / kalhh

Если говорить о реальных цифрах, то только за первую половину 2021 года в Америке, в массовых перестрелках было убито примерно 43 000 человек. По данным ряда независимых экспертов, в стране погибало от «масс-шутингов» около тысячи человек в неделю

Более того, администрация Байдена и генпрокурор Меррик Гарланд даже учредили некие специальные отряды с расширенными полномочиями для предотвращения уличных перестрелок. Но сообщений о каких-то громких успехах этих подразделений пока не слышно.

И понятно, что все это, видимое обычными гражданами Америки буквально за окном, при условии, что это окно вообще у человека есть, наводит на не самые радужные размышления. Конечно, говорить о том, что «все скоро рухнет», как это делает автор текста на Reddit, несколько преждевременно. Потому что в мире есть государства, где социальная политика и уровень жизни людей куда ниже. И государства эти продолжают существовать.

Но показательно другое. То, что автор пишет:

«Отчасти я даже мечтаю, чтобы коллапс начался прямо сейчас — чтобы поскорее со всем этим покончить. Но я знаю, что будет полный кошмар».

То есть нынешнее, если хотите, «бытование» для многих американцев стало таким, что они мечтают, чтобы система попросту «рухнула». Потому что, в буквальном смысле, «ужасный конец» лучше, чем «ужас без конца». И вот это уже очень серьезный сигнал о том, что в США назревает пока тихое, но глубокое и массовое недовольство, даже не конкретными политическими и социальными реалиями, а всем образом жизни в целом.