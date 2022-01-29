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Землянский: просьбы польской PGNiG о снижении цен на сырье потерялись в недрах «Газпрома»

Экономика
Землянский: просьбы польской PGNiG о снижении цен на сырье потерялись в недрах «Газпрома»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Российская компания «Газпром» не отреагировала на просьбу польского концерна PGNiG о снижении цен на газ, заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский.

К концу 2022 года Польша планирует прекратить экспорт российского голубого топлива, отказавшись от продления Ямальского контракта, заключенного еще в 1996 году. Решить энергетическую проблему должен новый трубопровод Baltic Pipe, однако заполнить его удастся только на 2 млрд кубометров в год вместо планируемых 10 млрд.

Польская компания еще осенью обратилась к «Газпрому» с просьбой о снижении стоимости по контракту, привязанному к споту. При этом Землянский напомнил, что именно по требованию Варшавы Стокгольмский арбитраж обязал российский холдинг привязать контрактную цену к бирже.

«Поляки же выиграли в арбитраже весной 2020 года. "Газпром" выплатил им 1,5 млрд долларов и пересмотре условия контракта, привязав цену к бирже. Было очень смешно, когда PGNiG направила письмо в адрес "Газпрома" с просьбой вернуть все взад. Насколько я понимаю, письмо канцелярия приняла — и оно где-то потерялось в недрах "Газпрома"», — приводит слова Землянского ФБА «Экономика сегодня».

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов ранее заявил, что решение Польши отказаться от сотрудничества с Россией стало коммерчески неэффективным. Таким образом, европейская страна лишилась доступного газа для населения.

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Все новости / Экономика / Землянский: просьбы польской PGNiG о снижении цен на сырье потерялись в недрах «Газпрома»
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