Ковальчук причислила себя к обладательницам «аккуратных сисичек»

Москва, 29 января. Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук честно ответила на вопрос подписчицы о женских формах.

Ковальчук не скрывает, что является счастливой обладательницей небольшого бюста. Артистка не стесняется своих натуральных объемов и даже не планирует делать никаких операций по увеличению груди.

На вопрос о том, как перестать комплексовать из-за маленькой груди и не завидовать обладательницам больших бюстов, певица перечислила целый ряд плюсов маленьких форм. Свой ответ она сопроводила фотографией, на которой запечатлена в спортивном мини-топе и штанах с низкой посадкой.

«Добро пожаловать в «клуб аккуратных сисечек». Представьте, как нам завидуют, когда мы бегаем, прыгаем и ходим беременные», — назвала преимущества артистка в Instagram Stories.

Prt Scr instagram.com / @juliakovalchuk

Примечательно, что артистка абсолютно не стесняется своей фигуры. Ранее знаменитость поделилась архивными фотографиями со времен юности где, по ее мнению, ее формы далеки от идеала. Звезда уверена, что сейчас выглядит так хорошо только благодаря постоянному труду.