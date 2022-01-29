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Минобороны Венгрии: Украина ведет себя «непозволительно» и не готова к вступлению в НАТО

Политика
Минобороны Венгрии: Украина ведет себя «непозволительно» и не готова к вступлению в НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Будапешт, 29 января. Украина в настоящее время не может претендовать на членство в НАТО из-за своего непозволительного поведения, считает министр обороны Венгрии Тибор Бенке.

По его словам, раньше Будапешт поддерживал стремление Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу, но потом Украина начала притеснять проживающих в Закарпатье венгров. Бенке назвал подобное поведение непозволительным для НАТО.

«Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО. Конечно, в последний раз я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова поговорить об этом вопросе, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украиноязычным людям, проживающим в Венгрии», — рассказал он.

Бенке также подтвердил информацию о том, что США и НАТО ведут переговоры с граничащими с Украиной странами о размещении на их территориях дополнительных сил Альянса. Министр отметил, что Венгрия в состоянии защитить себя сама, потому не видит смысла полагаться на иностранных военных.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время перебросят войска в Восточную Европу. По данным СМИ, соответствующее распоряжение отдал американский лидер Джо Байден.

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украина нато венгрия
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