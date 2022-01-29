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Юлия Ковальчук вспомнила, как впервые заработала деньги в школьные годы

Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук вспомнила, как впервые заработала деньги в школьные годы
instagram.com  /  @juliakovalchuk

Москва, 29 января. Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала о первой работе. Артистка призналась, что еще в школе впервые заработала деньги на ремонте.

Ковальчук успешно построила карьеру в шоу-бизнесе и регулярно делится с поклонниками кадрами из путешествий и со светских мероприятий. Однако артистка с детства привыкла зарабатывать собственным трудом.

Так, один из поклонников поинтересовался, как исполнительнице удалось заработать первые деньги. Ковальчук опубликовала пост в Stories, в котором вспомнила первый опыт работы, который произошел еще в школе.

«Самые-самые первые деньги я заработала, обдирая и наклеивая обои в студенческом клубе лет в 13-14», — поделилась исполнительница.

Юлия Ковальчук вспомнила, как впервые заработала деньги в школьные годы
Prt Scr instagram.com / @juliakovalchuk

Звезда добилась успеха в составе группы «Блестящие». По словам артистки, несмотря на популярность коллектива, ее участницы не могли похвастаться крупными гонорарами. Так, артистка призналась, что ее самый крупный заработок за концерт не превысил 500 долларов.

Артистка также затронула вопрос отношений в беседе с поклонниками. Ковальчук призналась, что не всегда мечтала о таком муже, как певец Алексей Чумаков. По словам звезды, она зареклась не выходить замуж за артиста.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Ковальчук вспомнила, как впервые заработала деньги в школьные годы
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