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Власти Туниса арестовали 76 беженцев за попытку пересечь Средиземное море

Весь мир
Власти Туниса арестовали 76 беженцев за попытку пересечь Средиземное море
flickr.com  /  David Stanley

Тунис, 29 января. Национальная гвардия министерства иностранных дел республики арестовала 76 человек, пытавшихся нелегально мигрировать морем в Евросоюз.

Согласно заявлению ведомства, силовики за четверг, 27 января, провели шесть операций по возращению в страну беженцев. В столичном регионе задержали лодку с 11 людьми. При них обнаружили иностранную валюту. Владельца плавучего средства нашли и арестовали.

Второй инцидент произошел в районе Аз-Захра, где захватили шесть человек, которые намеревались незаконно пересечь морскую границу. Еще 12 нелегалов оказались в руках силовиков недалеко от города Набель.

Власти Туниса арестовали 76 беженцев за попытку пересечь Средиземное море
Global Look Press / Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE

Возле острова Джерба органы правопорядка смогли арестовать лодку с 13 мигрантами. Восемь человек, среди которых двое иностранных граждан, пойманы в районах Сиди Юсуф и Аль-Карнаиш.

Последний инцидент случился в провинции Сфакс. Там захватили рыбацкое судно с 26 беженцами разных африканских национальностей.

Ранее у тунисских берегов потерпела крушение лодка с сирийскими мигрантами, следовавшими из Ливии в Италию. Служащие морского нефтеперерабатывающего завода спасли 16 человек.

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мигранты тунис
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