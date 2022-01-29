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Гендиректор ФФККР Александр Коган опроверг слухи о заражении COVID-19

  /   Обновлено: 29 января 2022 16:21
Спорт
Гендиректор ФФККР Александр Коган опроверг слухи о заражении COVID-19
Из личного архива Александр Когана

Москва, 29 января. Гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о своем заражении коронавирусной инфекцией.

Недавно в СМИ появилась информация, что Коган и хореограф Даниил Глейхенгауз сдали тесты на COVID-19, оба результата оказались положительными. Гендиректор ФФККР не подтвердил эту новость.

«У нас никто не болеет», — сказал Коган корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Глейхенгауз является хореографом группы тренера Этери Тутберидзе. В их команде тренируются такие фигуристки, как Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Пресс-служба федерации ранее опубликовала состав национальной команды на пекинскую Олимпиаду. В женском одиночном катании выступят Валиева, Щербакова, Трусова. Елизавета Туктамышева и Майя Хромых оказались в запасе сборной России.

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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коган Глейхенгауз COVID-19 ФФККР
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