Президент Лассо наложит вето на закон, разрешающий аборт при изнасиловании в Эквадоре

Кито, 29 января. Национальная ассамблея Эквадора рассматривает закон касательно абортов в случае изнасилования после одобрения проекта Комиссией по вопросам юстиции парламента. Об этом сообщает правительство страны.

#PlenoLegslativo | María Fernanda Chalá, de "Mujeres por el Cambio", recalca que la Asamblea tiene la oportunidad histórica de reparar el daño perpetrado a cientos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. #InterrupciónEmbarazoEnCasoDeViolación pic.twitter.com/dDO0uD0NJN — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 25, 2022

Наиболее обсуждаемым вопросом вокруг нормативного акта о добровольном прерывании беременности для девочек, подростков и женщин является срок проведения процедуры. Комиссия парламента порекомендовала разрешить несовершеннолетним девушкам, ставшим жертвами насилия, совершать аборты до 22 недели беременности.

В то же самое время женщины старше 18 лет могут добровольно прервать беременность по истечении 20 недель с момента зачатия.

В отношении лиц с ограниченными возможностями, являющимися жертвами насилия, будет применяться еще один законопроект из 64 статей, представляющий из себя практическое клиническое руководство по медицинскому прерыванию беременности. В данном акте подчеркивается, что государство должно обеспечить доступ к научной информации и легальным способам совершения абортов.

#PlenoLegislativo| @EstebanOrtizMD, Médico Investigador, explica que desde el 2004 existen registros de más de 435 mil abortos. "Es decir que los abortos se dan con o sin Ley", expone.#InterrupciónEmbarazoEnCasoDeViolación pic.twitter.com/YhoLwV9g7S — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 25, 2022

Кроме того, в проекте говорится о необходимости гарантировать конфиденциальность, достоинство и неприкосновенность частной жизни женщин, которые потребуют психологическую, правовую и социальную поддержку во время процесса прерывания беременности, который должен реализовываться в безопасной форме.

Президент выступает против

Новый глава государства Гильермо Лассо заявил, что он наложит вето на законопроект, обсуждаемый в парламенте.

"Yo estoy decidido a vetarlo”: Guillermo Lasso sobre proyecto que regula el aborto https://t.co/lC3bCkyQda — NTN24 (@NTN24) January 25, 2022

«Я планирую заблокировать законодательный акт. Я не могу сказать точно, это будет полное или частичное вето, это зависит от окончательного текста, который утвердит Национальная ассамблея», — отметил Лассо.

В апреле 2021 год Конституционный суд Эквадора декриминализировал аборты во всех случаях изнасилования. Новый проект разрешит женщинам осуществлять прерывание беременности после изнасилования без необходимости подачи жалобы, ее рассмотрения или предварительного заявления.