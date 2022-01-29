Президент Лассо наложит вето на закон, разрешающий аборт при изнасиловании в Эквадоре

Кито, 29 января. Национальная ассамблея Эквадора рассматривает закон касательно абортов в случае изнасилования после одобрения проекта Комиссией по вопросам юстиции парламента. Об этом сообщает правительство страны.
#PlenoLegslativo | María Fernanda Chalá, de "Mujeres por el Cambio", recalca que la Asamblea tiene la oportunidad histórica de reparar el daño perpetrado a cientos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. #InterrupciónEmbarazoEnCasoDeViolación pic.twitter.com/dDO0uD0NJN— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 25, 2022
Наиболее обсуждаемым вопросом вокруг нормативного акта о добровольном прерывании беременности для девочек, подростков и женщин является срок проведения процедуры. Комиссия парламента порекомендовала разрешить несовершеннолетним девушкам, ставшим жертвами насилия, совершать аборты до 22 недели беременности.
В то же самое время женщины старше 18 лет могут добровольно прервать беременность по истечении 20 недель с момента зачатия.
В отношении лиц с ограниченными возможностями, являющимися жертвами насилия, будет применяться еще один законопроект из 64 статей, представляющий из себя практическое клиническое руководство по медицинскому прерыванию беременности. В данном акте подчеркивается, что государство должно обеспечить доступ к научной информации и легальным способам совершения абортов.
#PlenoLegislativo| @EstebanOrtizMD, Médico Investigador, explica que desde el 2004 existen registros de más de 435 mil abortos. "Es decir que los abortos se dan con o sin Ley", expone.#InterrupciónEmbarazoEnCasoDeViolación pic.twitter.com/YhoLwV9g7S— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 25, 2022
Кроме того, в проекте говорится о необходимости гарантировать конфиденциальность, достоинство и неприкосновенность частной жизни женщин, которые потребуют психологическую, правовую и социальную поддержку во время процесса прерывания беременности, который должен реализовываться в безопасной форме.
Президент выступает против
Новый глава государства Гильермо Лассо заявил, что он наложит вето на законопроект, обсуждаемый в парламенте.
"Yo estoy decidido a vetarlo”: Guillermo Lasso sobre proyecto que regula el aborto https://t.co/lC3bCkyQda— NTN24 (@NTN24) January 25, 2022
«Я планирую заблокировать законодательный акт. Я не могу сказать точно, это будет полное или частичное вето, это зависит от окончательного текста, который утвердит Национальная ассамблея», — отметил Лассо.
В апреле 2021 год Конституционный суд Эквадора декриминализировал аборты во всех случаях изнасилования. Новый проект разрешит женщинам осуществлять прерывание беременности после изнасилования без необходимости подачи жалобы, ее рассмотрения или предварительного заявления.
«Эквадор знает меня, я человек, который верит в защиту жизни от рождения до естественной смерти. Я не верю в аборты так же, как и не верю в смертную казнь», — подчеркнул президент.