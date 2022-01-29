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Президент Казахстана даст интервью по теме массовых беспорядков в стране

Политика
Президент Казахстана даст интервью по теме массовых беспорядков в стране
Global Look Press  /  akorda. kz/Global Look Press

Нур-Султан, 29 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщит о подробностях январских событий в интервью, которое покажут на телеканале «Хабар».

Как уточнил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали, Токаев расскажет о причинах и последствиях массовых беспорядков. Также президент ответит на вопросы общества о дальнейших реформах и взаимоотношениях с ключевыми партнерами республики.

«Сегодня в 20:00 (17:00 по московскому времени) телеканалы "Хабар" и "Хабар-24" покажут эксклюзивное интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева», — отметил Уали.

Ранее сообщалось, что Токаев возглавил правящую партию Казахстана «Нур Отан». Глава государства был избран на пост председателя политсилы по результатам голосования участников внеочередного XXI съезда объединения.

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Казахстан президент беспорядки телевидение интервью причины токаев
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