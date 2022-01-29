Режиссер Никита Михалков пропустил премию «Золотой орел» из-за болезни

Москва, 29 января. Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» состоялась в этом году без участия режиссера Никиты Михалкова. Постановщик не смог присутствовать на мероприятии из-за состояния здоровья.

Михалков заразился коронавирусом и до сих пор не смог полностью оправиться. Из-за самочувствия режиссеру пришлось пропустить премию «Золотой орел» — долгие годы именно он был главным идеологом церемонии, передает MK.ru.

Помимо отсутствия Михалкова из-за болезни, кинопремия также состоялась без президента академии, традиционно вручающего награды. Этот пост остался вакантен после смерти Владимира Наумова. Преемник до сих пор не назван.

Победителем фестиваля в этом году стал фильм «Серебряные коньки». Картина завоевала главный приз. Кроме того, в номинации также добавили категорию «Лучший сериал онлайн-платформ», где победителем стал байопик «Вертинский» Авдотьи Смирновой.