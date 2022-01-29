Шепелев заявил, что штамп в паспорте не сделал бы отношения с Фриске лучше

Москва, 29 января. Телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему не сыграл свадьбу с певицей Жанной Фриске, которая родила ему сына.

Шепелев поделился неудачным опытом первого брака с телеведущей Анной Таболиной. После свадьбы они были вместе всего две недели, пока ему не предложили работу в Киеве. После этого он больше никогда не видел свою жену.

Телеведущий в продолжение поста в Instagram заявил, что штамп в паспорте, по его мнению, не сделал бы отношения с Фриске лучше, чем они были.

«Я уверен, что отметка в паспорте не имеет ровно никакого значения. После этого в моей жизни были очень счастливые отношения, и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше», — отметил он.

Prt Scr instagram.com / @dmitryshepelev

Экс-ведущий передачи «На самом деле» на Первом канале подчеркнул, что обязательно возьмет в жены свою нынешнюю возлюбленную дизайнера Екатерину Тулупову. Шепелев написал, что это может произойти только тогда, когда они будут принадлежать себе чуть больше, чем сейчас.

Ранее певица Анна Семенович рассказала, что Фриске и Шепелев после рождения сына планировали еще одного ребенка. Исполнительница была в полной уверенности, что выздоровеет. Звезды не стало в 2015 году, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.