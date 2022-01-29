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Депутат Никонов рекомендовал Западу привыкнуть к ответным мерам РФ на санкции

Политика
Депутат Никонов рекомендовал Западу привыкнуть к ответным мерам РФ на санкции
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 29 января. Возможные ограничительные меры Великобритании против России являются способом Запада доказать, что он не «слабак», ему стоит привыкнуть к ответам Москвы, рассказал депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Первый замглавы комитета ГД по международным делам добавил, что Российская Федерация находилась и будет находиться под санкциями. Соответствующее заявление он сделал в комментарии РИА Новости.

«Это на все тот же случай "российской агрессии" на Украине. Остановиться не могут. Должны всем доказать, что не слабаки. Держите меня семеро! Хотя слабаки... Главное, чтобы они начинали привыкать к ответным», — подчеркнул Никонов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил возможные антироссийские санкции Соединенных Штатов с разрывом отношений между государствами. По его словам, американская сторона и Запад истерично развивают тему «российской угрозы».

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