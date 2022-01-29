Fox News: власти США занимаются «напусканием тумана» для сокрытия своей некомпетентности

Вашингтон, 29 января. Американские власти занимаются «напусканием тумана» для сокрытия своей некомпетентности. К такому выводу пришел ведущий Fox News Грег Гатфелд.

По словам ведущего, администрация американского президента Джо Байдена намеренно прибегает к так называемой непрозрачности. Гатфелд подчеркнул, что речь идет об отвлечении внимания общественности от всех дел, которые становятся неугодными Правительству США. Он отметил, что перечень подобных случаев рискует побить рекорд по бесконечности.

Федеральное агентство новостей /

«А цепочку поставок починили наконец? Даже мародеры в Лос-Анджелесе жалуются, что поезда запаздывают! И где мэр Пит (Буттиджич, министр транспорта США. — Прим. ФАН.)? До сих пор кормит грудью (имеется в виду его двухмесячный отпуск по уходу за двумя усыновленными младенцами в разгар кризиса цепи поставок. — Прим. ФАН.)? Чем занимается Камала (Харрис, вице-президент США. — Прим. ФАН.)? Блин, а что делает сам Джо, когда не спит?», — объяснил ведущий, как пускание пыли в глаза помогает администрации Байдена оставаться на плаву.

Ранее сообщалось, что часть военнослужащих Соединенных Штатов в ближайшее время может отправиться на усиление в Восточную Европу. Об этом заявил Байден.