Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 17:04
17:03
Спорт
Аргентинский форвард «Спартака» Понсе близок к переходу в испанский «Эльче»
17:03
Общество
Пожилым россиянам выплатят по 5 тысяч рублей с 1 февраля
17:01
Шоу-бизнес
Богомолов заявил о планах стать президентом Аргентины
17:00
Видео
Впечатлениями от назального «Спутник V» поделились участники испытаний
16:59
Весь мир
Ndjoni Sango: Российская делегация посетит ЦАР и Мали
16:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри сходили на свидание с Зендеей и Томом Холландом
16:58
Политика
Глава МИД Украины Кулеба обсудил с французским коллегой способы помочь экономике страны
16:57
Экономика
Минпромторг: цифровая маркировка не может быть фактором удорожания воды
16:56
Происшествия
Боец Макс Топор подрался с бывшим тренером после проигрыша Новоселову
16:56
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль инцидент с юным пассажиром поезда Краснодар — Ростов-на-Дону
Все новости

Российский биатлонист Пащенко завоевал серебро в гонке преследования на ЧЕ

Спорт
Российский биатлонист Пащенко завоевал серебро в гонке преследования на ЧЕ
ТАСС  /  Станислав Красильников

Арбер, 29 января. Россиянин Петр Пащенко занял второе место в мужской гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону.

Норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенс стал победителем гонки преследования на 12,5 километра, состоявшейся на чемпионате Европы в Арбере. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 2,1 секунды, опередив Петра Пащенко. Россиянин уступил норвежцу 38,1 секунды и занял второе место. Бронзовым призером гонки преследования в рамках чемпионата Европы в Германии стал немец Лукас Фрачер.

Ранее россиянин Никита Поршнев стал серебряным призером спринтерской гонки на чемпионате Европы в Арбере. Победу одержал Эрленд Бьонтегорд, представляющий Норвегию.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Российский биатлонист Пащенко завоевал серебро в гонке преследования на ЧЕ
спорт биатлон чемпионат европы гонка преследования пащенко
Комментировать