Российский биатлонист Пащенко завоевал серебро в гонке преследования на ЧЕ

Арбер, 29 января. Россиянин Петр Пащенко занял второе место в мужской гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону.

Норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенс стал победителем гонки преследования на 12,5 километра, состоявшейся на чемпионате Европы в Арбере. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 2,1 секунды, опередив Петра Пащенко. Россиянин уступил норвежцу 38,1 секунды и занял второе место. Бронзовым призером гонки преследования в рамках чемпионата Европы в Германии стал немец Лукас Фрачер.

Ранее россиянин Никита Поршнев стал серебряным призером спринтерской гонки на чемпионате Европы в Арбере. Победу одержал Эрленд Бьонтегорд, представляющий Норвегию.