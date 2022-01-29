Лариса Долина восхитила подписчиков фото без волос

Москва, 29 января. Певица Лариса Долина «рассталась» с волосами ради необычной фотосессии. Артистка удивила поклонников неожиданной сменой образа.

Долина регулярно делится с поклонниками новыми селфи и кадрами со светских мероприятий. Звезда часто экспериментирует с имиджем, но долгие годы остается верна прическе — светлым локонам, которые иногда убирает в прическу.

Однако недавно артистка решила радикально сменить стиль и появилась в объективах с «лысой» головой. Певица призналась в Instagram, что удивлена фантазии художников.

«Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно все-таки, как меня видят художники», — поделилась певица.

Prt Scr instagram.com / @larisa.dolina.official

Поклонники с восторгом отреагировали на преображение Долиной. Некоторые фанаты отметили, что «инопланетный» образ артистки напоминает персонажей народных сказок.

«Это вау! Как будто с другой планеты!»; «Лариса Александровна, это невероятно красиво! Эстетика 100%! Снежная королева!»; «Инопланетянка или сказочная царица! Жена Кощея бессмертного из сказки», — написали восхищенные фолловеры.

Ранее Долина предстала перед поклонниками на фото без фильтров. Артистка продемонстрировала, как выглядит в 66 лет.