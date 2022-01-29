Дана Борисова ответила на оскорбления Гогена Солнцева

Москва, 29 января. Популярная телеведущая Дана Борисова высказалась о желании шоумена Гогена Солнцева провести с ней бой. Знаменитость убеждена, что таким образом он решил пропиариться на известных фамилиях.

Борисова отметила, что оскорбления от Солнцева получает на регулярной основе. Телеведущая вспомнила о конфликте, который по-настоящему задел ее. Знаменитость воспитывает дочь, с которой иногда случаются недопонимания. В одну из таких ссор влез Солнцев и заявил, что Борисова «сплавила» наследницу за границу, чтобы отдохнуть.

Теперь продюсер приглашает звезду телеэкранов побороться с ним на ринге. Борисова уверена — у шоумена закончились деньги, именно поэтому он предпочитает пиариться на громких фамилиях.

«Он со своими старушенциями не разберется, а уже на меня его потянуло. Совершенно очевидно, что у него закончились деньги после Нового года. Я сама поджимаюсь. Но не до такой же степени пиариться. Гоген хватается за любую громкую фамилию, чтобы о нем вспомнили», — высказалась Борисова в беседе с Teleprogramma.pro.

Солнцев не единственный, кто жаждет боя. Актер Никита Джигурда заявил, что поединок с шоуменом станет для него отличной разминкой перед схваткой с боксером Николаем Лукинским.