Вера Брежнева вспомнила неудачные попытки отрастить волосы в школе

Москва, 29 января. Певица Вера Брежнева призналась, что долгие годы безуспешно пыталась отрастить волосы после короткой стрижки. По словам артистки, она начала носить короткую длину еще в школе.

Брежнева уже больше десяти лет не изменяет своему имиджу: блондинка тщательно следит не только за фигурой, но и за роскошными волосами. Поэтому поклонников удивляет ее прическа в юные годы — тогда звезда предпочитала носить короткую стрижку вместо локонов. Один из фанатов поинтересовался у артистки в Instagram, почему она не отращивала волосы в школе.

Брежнева вспомнила, что перешла на стрижку «под мальчика» после поездки в санаторий. По словам певицы, тогда отцу было непросто расчесывать ее и сестру.

«Он решил этот вопрос просто. Отвел нас в парикмахерскую, и нас подстригли. Сестре — каре, а меня под мальчика или что-то типа того. С тех пор я не могла отрастить длину — сам переход был настолько некрасив, что я шла и снова стриглась», — поделилась певица.

Prt Scr instagram.com / @ververa

Брежнева вспомнила, что окончательно решилась на смену длины волос только во время беременности. Тогда ей сказали, что нельзя стричься, чтобы не навредить здоровью ребенка.

Брежнева готовится отметить 40-летие уже на следующей неделе. Артистка показала, как выглядит ее внешность без фильтров и косметики на фото из отпуска.