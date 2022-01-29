Премьер-министр России Мишустин поручил продумать вопрос по разработке сетей связи 6G

Москва, 29 января. Предложения по разработкам сетей связи 6G должны быть внесены в Правительство России до середины февраля текущего года.

Соответствующее поручение, касающееся мобильных сетей шестого поколения, дал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

«Минцифры и Минпромторгу до 14 февраля необходимо подготовить и внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере развития мобильных сетей шестого поколения», — говорится в сообщении.

Также было озвучено и еще одно поручение. До 30 июня Минцифры, Минпромторг, а также Минэнерго должны внести свои инициативы по стимулированию спроса на российские системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM.

Количество операторов связи в России сократилось на 5% за истекший год. Согласно оценкам экспертов, сокращение количества операторов связано с тем, что рынок переходит под контроль более крупных игроков.