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В РПЦ назвали магазины интимных товаров «узаконенным развратом»

  /   Обновлено: 29 января 2022 15:52
Общество
В РПЦ назвали магазины интимных товаров «узаконенным развратом»
pixabay.com

Москва, 29 января. Представители Русской православно церкви назвали магазины интимных товаров «узаконенным развратом» и призвали запретить работу секс-шопов.

Церковь обычно не спрашивают, когда решают открыть магазин интимных товаров, признал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, наоборот, многие люди задаются вопросом, почему церковь должна вмешиваться и «диктовать как жить». Тем не менее церковь может говорить своим прихожанам, что является позволительным, а что — нет, заявил митрополит.

«Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной. Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах, а такие так называемые "магазины для взрослых" это не что иное, как узаконенный разврат», — выразил мнение священнослужитель в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Свое отношение к интимной жизни также высказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, к сексу следует относиться с умом.

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