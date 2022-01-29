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Правозащитники предостерегли Байдена от включения йеменских хуситов в перечень террористов

Весь мир
Правозащитники предостерегли Байдена от включения йеменских хуситов в перечень террористов
Global Look Press  /  Mohammed Mohammed/Xinhua

Вашингтон, 29 января. Повторное включение Соединенными Штатами хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене в перечень иностранных террористических организаций может иметь опасные последствия, уверяют правозащитные группы.

«Крайне разочаровывает, что администрация Джо Байдена рассматривает эту позицию, когда они очень хорошо знают, какое гуманитарное воздействие это окажет», — сообщил каналу Al Jazeera старший менеджер по гуманитарной политике благотворительного движения Oxfam America Скотт Пол.

По его словам, год назад США прислушались к предупреждениям организации и исключили хуситов из «черного списка», однако с тех пор подход к проблеме остался без изменений.

«После многих лет конфликта многие йеменцы живут на грани, и они не могут позволить себе платить еще более высокие цены за продукты питания, топливо, лекарства и другие предметы первой необходимости. Импорт будет нарушен, и поток помощи сократится», — добавил активист.

«Включение [хуситов в список террористов] приведет к голоду миллионов йеменцев, и он (президент Джо Байден — Прим. ред.) это знает. Данный шаг ничем не отличало бы его от [экс-лидера Штатов Дональда] Трампа. Байдену пора прекратить эти игры и выполнить свое предвыборное обещание: положить конец войне в Йемене», — сказал главный координатор антивоенной правозащитной группы «Йеменское освободительное движения» Иман Салех.

В прошлом году мужчина объявил голодовку возле Белого дома, требуя прекращения помощи арабской коалиции, а также снятия морской и воздушной блокады республики. Он также раскритиковал позицию Вашингтона, согласно которой исключительно «Ансар Аллах» виновно в продолжении войны.

Неоправданность действий?

Администрация Байдена исключила йеменских хуситов из списка террористических организаций в феврале прошлого года. Данный шаг администрации демократов объяснялся тем, что нахождение «Ансар Аллах» в «черном списке» затрудняло оказание гуманитарной помощи йеменскому народу.

Риторика властей США изменилась в связи с последними военными действиями на Аравийском полуострове. Вечером 2 января 2022 года повстанцы «Ансар Аллах» захватили эмиратский корабль Rwabee, на борту которого, по их утверждению, была военная техника и оборудование. Представители арабской коалиции заявили, что судно перевозило медицинское оборудование из демонтированного саудовского полевого госпиталя на острове Сокотра.

Захват оказался чреват обострением обстановки и полноценным возвращением Эмиратов к конфликту. Проэмиратские бригады «Гиганты» в начале января смогли отбить значительные территории у хуситов, что подорвало усилия повстанцев захватить ключевой город Мариб на севере республики.

После этого движение «Ансар Аллах» дважды атаковало объекты в ОАЭ. Арабская коалиция, в свою очередь, ответила ударами по городам Сана и Саада.

ОАЭ потребовали, чтобы США повторно внесли хуситов в «черный список» после атаки 17 января, в результате которой погибли три человека.

Несколько дней спустя во время пресс-конференции 19 января Джо Байден заявил, что восстановление статуса «террористов» для хуситов находится на рассмотрении. При этом он добавил, что в таком случае будет очень сложно положить конец конфликту в Йемене.

Посольство Эмиратов в Вашингтоне приветствовало инициативы американского президента. Очевидно, государство Персидского залива рассчитывает на дипломатическую поддержку Вашингтона и даже возможное полноценное возвращение США в конфликт.

Однако для активистов, призывающих положить конец многолетней войне в Йемене, заявление Джо Байдена является предательством своего предвыборного обещания работать над прекращением конфликта. Демократы намеревались отказаться от политики Дональда Трампа, который оказывал поддержку коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, что данный военный альянс вмешался в йеменский кризис в 2015 году, чтобы вытеснить хуситов, которые захватили большую часть страны, и восстановить правительство президента Йемена Мансура Хади. Многолетняя война поставила Йемен на грань голода и, как отмечает Организация Объединенных Наций (ООН), спровоцировала худший гуманитарный кризис в мире.

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