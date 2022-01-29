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Илларионов: Россия не хочет войны с Украиной и добивается выполнения Минских соглашений

Политика
Илларионов: Россия не хочет войны с Украиной и добивается выполнения Минских соглашений
pexels.com  /  NO NAME

Киев, 29 января. Россия не собирается «вторгаться» на Украину, а пытается заставить ее выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений, заявил политолог Андрей Илларионов.

По его словам, Россия не хочет войны с Украиной и добивается выполнения Минских соглашений. Он посоветовал украинским властям прислушаться к российским дипломатам, которые неоднократно говорили о необходимости неукоснительного соблюдения достигнутых в белорусской столице договоренностей.

«Что говорил господин Грушко? Минские соглашения. Что говорит господин Лавров? Уже третий раз за последние четыре дня — Минские соглашения. Что сказал Путин в разговоре с Макроном? Минские соглашения. Они все требуют только одного», — отметил эксперт.

По его словам, не стоит доверять НАТО, которая постоянно твердит о якобы «готовящемся вторжении России». Он подчеркнул, что для подобных действий понадобится огромное количество военных и техники, но у границ с Украиной таких сил нет. Илларионов объяснил, почему заявления о «нападении» являются обманом.

«Когда нам рассказывают, что 100 тысяч или 122 тысячи, или 127 тысяч, или завтра 175 тысяч в состоянии вести большую войну с захватом огромных территорий и установлением контроля над всей Украиной или значительной части Украины — это нас обманывают», — подытожил Илларионов.

Ранее Россия заявляла, что ни на кого не собирается нападать. При этом на Украине слухи о возможном «вторжении» называют вбросами. Однако официальные власти продолжают нагнетать истерию вокруг этой темы, передает Infox.

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украина россия минские соглашения
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