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Бородина провела рум-тур по своей двухкомнатной московской квартире

  /   Обновлено: 29 января 2022 15:49
Шоу-бизнес
Бородина провела рум-тур по своей двухкомнатной московской квартире
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 29 января. Телеведущая Ксения Бородина похвасталась двухкомнатной квартирой в Москве с шикарным видом из окна.

Бородина проживает в загородном доме вместе со своими дочерьми. Год назад она решила купить себе еще и квартиру. По словам, телеведущей, она не собирается переезжать в «двушку» из своего просторного особняка.

«Я никуда не переезжаю. Зачем мне переезжать из любимого дома в двухкомнатную квартиру? Это просто была моя мечта — квартира на набережной — которую я осуществила год назад. Закрыла гештальт, как сейчас модно говорить», — поделилась ведущая шоу «Дом-2».

Бородина провела рум-тур по своей двухкомнатной московской квартире
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Блогер продемонстрировала интерьеры комнат в московской недвижимости. Бородина отметила, что квартиру еще необходимо дополнить элементами декора. Также она показала вид из окна, которое выходит на одну из рек столицы.

Ранее телеведущая похвасталась роскошной ванной в загородном доме, отделанной белым мрамором с золотыми вставками. Там все продумано до мелочей: мягкое освещение, удобные бортики рядом с золотым краном для хранения косметических средств.

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