Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 18:33
18:32
Общество
Некоторым категориям россиян положена выплата 7 тысяч рублей в 2022 году
18:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что является антипрививочницей
18:25
Происшествия
Трех человек спасли из горящей квартиры в московском Чертаново
18:18
Экономика
Российские власти могут просубсидировать кредитные ставки для ОПК
18:16
Происшествия
«Не решит проблему»: митрополит Иларион высказался против смертной казни для педофилов
18:15
Экономика
Средний размер микрозаймов в России вырос до 8,77 тысячи рублей
18:14
Армия
MW: переброска российских Су-35 в Белоруссию является тревожным сигналом для НАТО
18:10
Происшествия
Смерч частично разрушил гостиницу и набережную в Краснодарском крае
18:09
Общество
В РПЦ заявили, что крещенские купания должны проходить только в оборудованных местах
18:07
Общество
Суперкомпьютер Serratus обнаружил девять новых коронавирусов
Все новости

Марокканские школьники обучаются ментальной арифметике

Видео

Педагог из Марракеша Али Ошари ввел для своих учеников факультатив по ментальном арифметике. Необычная методика вычисления полюбилась школьникам, они научились оперировать большими числами в уме и «подтянули» уровень знаний.

Пятиклассница марракешской школы Рудайна Аль-Зейтуни начала осваивать азы математики четыре года назад, когда педагог Али Ошари впервые опробовал на учениках ее класса японскую методику вычисления с помощью специальных счетов соробан, которые также называют абакус. Девочка сразу проявила интерес к предмету.

«Я изучала квадратные корни, кубические корни, арифметику, десятичные дроби и относительные числа, разные уравнения и системы счисления, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, проценты и другие темы», — рассказала школьница.

Сейчас Рудайна готовится к международному чемпионату по ментальной арифметике. Вместе с одноклассниками она усердно тренирует навыки вычисления в уме. По словам учителя Али, благодаря этой методике, у детей значительно вырос уровень интеллекта.

«Эта методика дает впечатляющие результаты в Марокко, Алжире, Тунисе и в некоторой степени в Ливии. На основе нашего учебного курса мы основали Марокканскую национальную команду по ментальной арифметике. Также мы собрали Алжирскую национальную сборную детей, которые владеют навыками молниеносного счета в уме. Эта команда выиграла чемпионат мира, который недавно прошел на Тайване», — поделился Али Ошари.

Родители школьников счастливы, их дети увлечены, они развивают свои способности и радуют близких.

«Моя дочь очень полюбила господина Али, поэтому мне захотелось с ним познакомиться. Она быстро усвоила все уроки и научилась считать, а ее память стала намного лучше. Это радует меня», — отметила мать одной из учениц Моня Майхуби.

Ментальная арифметика — популярная во всем мире японская система развития детского интеллекта, она построена на обучении быстрому счету в уме. Сначала навыку учатся на специальных счетах, одновременно тренируя мелкую моторику рук. Затем манипуляции на счетах уже воспроизводят в уме, моментально складывают, вычитают, делят и умножают числа.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Марокканские школьники обучаются ментальной арифметике
дети марокко арифметика
Комментировать