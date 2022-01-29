Марокканские школьники обучаются ментальной арифметике

Педагог из Марракеша Али Ошари ввел для своих учеников факультатив по ментальном арифметике. Необычная методика вычисления полюбилась школьникам, они научились оперировать большими числами в уме и «подтянули» уровень знаний.

Пятиклассница марракешской школы Рудайна Аль-Зейтуни начала осваивать азы математики четыре года назад, когда педагог Али Ошари впервые опробовал на учениках ее класса японскую методику вычисления с помощью специальных счетов соробан, которые также называют абакус. Девочка сразу проявила интерес к предмету.

«Я изучала квадратные корни, кубические корни, арифметику, десятичные дроби и относительные числа, разные уравнения и системы счисления, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, проценты и другие темы», — рассказала школьница.

Сейчас Рудайна готовится к международному чемпионату по ментальной арифметике. Вместе с одноклассниками она усердно тренирует навыки вычисления в уме. По словам учителя Али, благодаря этой методике, у детей значительно вырос уровень интеллекта.

«Эта методика дает впечатляющие результаты в Марокко, Алжире, Тунисе и в некоторой степени в Ливии. На основе нашего учебного курса мы основали Марокканскую национальную команду по ментальной арифметике. Также мы собрали Алжирскую национальную сборную детей, которые владеют навыками молниеносного счета в уме. Эта команда выиграла чемпионат мира, который недавно прошел на Тайване», — поделился Али Ошари.

Родители школьников счастливы, их дети увлечены, они развивают свои способности и радуют близких.

«Моя дочь очень полюбила господина Али, поэтому мне захотелось с ним познакомиться. Она быстро усвоила все уроки и научилась считать, а ее память стала намного лучше. Это радует меня», — отметила мать одной из учениц Моня Майхуби.

Ментальная арифметика — популярная во всем мире японская система развития детского интеллекта, она построена на обучении быстрому счету в уме. Сначала навыку учатся на специальных счетах, одновременно тренируя мелкую моторику рук. Затем манипуляции на счетах уже воспроизводят в уме, моментально складывают, вычитают, делят и умножают числа.