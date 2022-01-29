Регина Тодоренко рассказала, как супруг относится к ее фото в купальнике

Москва, 29 января. Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко ответила хейтерам, которые часто критикуют ее за смелые снимки.

Знаменитость опубликовала очередную откровенную фотографию. Под кадром груди в миниатюрном купальнике телеведущая объяснила, что ее супруг музыкант Влад Топалов абсолютно спокойно относится к подобным постам жены.

«Влад уверенный в себе и во мне мужчина. Ругают родители детей, а я ведь не дочка своему мужу! У нас в семье другие ролевые модели», — отметила Тодоренко в Instagram Stories.

Prt Scr instagram.com / @reginatodorenko

До этого сам Топалов вступился за свою жену в комментариях. После того, как знаменитость решила порадовать возлюбленного откровенным фото в «голом» бикини, на нее обрушилась волна критики.

«Вот и задумайся, всему миру задницу показала. Мужу в личку надо кидать», — оставил комментарий фолловер.

Певец отметил, что хочет быть мудрым, поэтому не стал оскорблять хейтера, а лишь написал, что гордится «красавицей-женой». Ему хочется, чтобы весь мир увидел, насколько привлекательна его избранница.

Со стороны кажется, что отношения Тодоренко и Топалова можно считать примерными и крепкими, однако ранее звезда заявляла, что с появлением ребенка влюбленные начали переживать кризисный период.