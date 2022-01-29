Литва готовит запасной план на случай прекращения поставок российского газа

Вильнюс, 29 января. Министерство энергетики Литвы, опасаясь возможного прекращения экспорта российского газа в ЕС, подготовило план обеспечения энергобезопасности, передает местный портал 15min.lt со ссылкой на источники в правительстве.

Во вторник, 25 января, плавучий СПГ-терминал «Маршал Василевский» доставил груз в Калининград. Некоторые европейские эксперты предположили, что Россия готовится обеспечить газовую безопасность региона в случае эскалации на Украине и последующих санкций. Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните выразила опасения, что Прибалтика может остаться без топлива в случае конфликта.

«Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен, позволяют нам обеспечивать поставки природного газа независимо от действий российской стороны», — отметил пресс-секретарь министерства энергетики Дайнюса Крейвиса Вита Раманаускайте.

Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт ранее заявила, что при конфликте с Россией Калининград, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить НАТО «много головной боли».