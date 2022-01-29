Российские ученые из НТИ создали уникальный сервис по подбору персонала на базе ИИ

Москва, 29 января. Разработанный в России сервис по подбору сотрудников при помощи искусственного интеллекта (ИИ) поможет многим компаниям автоматизировать работу кадровых служб.

Такой процесс автоматизации возможен уже на этапе оценки резюме кандидата. Об этом сообщили в пресс-службе Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) «2035».

«Онлайн-сервис CVilla автоматизирует поиск и подбор персонала, а также проводит первичную оценку навыков кандидатов на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Он собирает и анализирует массив резюме автоматически, без участия рекрутера, благодаря чему существенно снижает затраты времени на закрытие вакансии», — подчеркнули специалисты в беседе с ТАСС.

По словам создателей CVilla, в России это пока единственный онлайн-сервис с подобным функционалом. Для работы система использует алгоритмы ИИ, чтобы сформировать список необходимых для требуемого специалиста компетенций. Благодаря этому представителям компаний не нужно открывать каждое резюме и вычитывать его на предмет искомых навыков, заключили ученые.

Использование технологий искусственного интеллекта способно ускорить процесс распознания остановки сердца у пациента. Таким мнением ранее поделился предприниматель Дмитрий Давыдов.