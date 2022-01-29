Политолог Дзермант: одна фраза Лукашенко предопределила ближайшее будущее Украины

Минск, 29 января. Одна любопытная фраза Александра Лукашенко, озвученная им в послании к народу и парламенту, продемонстрировала готовность Москвы и Минска решить украинский вопрос жесткими методами.

То есть Россия и Белоруссия скорее всего уже приняли союзное решение и выработали совместную стратегию по усмирению Украины в кратчайшие сроки.

Таким мнением с политологом Семеном Багдасаровым поделился его белорусский коллега Алексей Дзермант, комментируя слова Александра Лукашенко о возвращении Украины в лоно славянства. Как известно, президент Белоруссии, выступая перед парламентом, заявил, что Запад стремится утопить в войне и распрях российско-украинское братство. Он подчеркнул, что неразрывные связи России, Белоруссии и Украины являются основой общей безопасности и выживания, и как бы кто ни хотел разорвать связь между братскими странами, Москва и Минск вернут Украину в лоно славянства.

Дзермант попросил обратить особое внимание на последнюю фразу Лукашенко, отметив, что в ней заложено очень важное послание, как для украинской власти, так и для украинского народа. До этого Семен Багдасаров предлагал применить, наконец, жесткие меры по отношению к Киеву в ответ на откровенно враждебную политику. В частности, он призвал ввести по-настоящему тяжелые экономические санкции против Украины, прекратив все торговые отношения. Причем поддержать в этом Россию и Белоруссию должны все страны-участницы ОДКБ, так как большая часть товарооборота Украины завязана именно на постсоветском пространстве. Эксперт подчеркнул, что в случае реализации таких экономических ограничений Украина или по крайней мере русофобская украинская власть не продержится и двух месяцев. Ее экономика быстро рухнет, после чего посыплется и само государство.

ФБА «Экономика сегодня» /

Дзермант отметил, что своим обещанием по поводу Украины, Лукашенко скорее всего имел в виде именно такие, по-настоящему жесткие меры воздействия.

«Я думаю все эти меры, они будут действенными, если мы будем действовать сообща. Наступило уже время вырабатывать общую стратегию в украинском вопросе. Фраза Лукашенко о возвращении Украины в лоно славянства во многом предопределила ближайшее будущее Украины. Обратите внимание, как он подчеркнул, что «мы обязательно это должны сделать». В любом случае уже назрели решения совместные России и Белоруссии, союзные решения для того, чтобы этот вопрос решить. К сожалению, если ничего не делать, дальше будет только хуже. Украина превращается в черную дыру, которая несет угрозы безопасности, по сути, для всего региона», — расшифровал послание президента Белоруссии Дзермант.

Семен Багдасаров добавил, что экономическими санкциями в этом вопросе нельзя ограничиваться, несмотря на то, что они действительно могут нанести сокрушительный удар по вражескому режиму. Параллельно нужно во что бы то ни стало создать на территории Украины политическое движение, реальную силу, которая могла бы повести за собой украинский народ и свергнуть проворовавшуюся власть, выгнав из страны сотни, а то и тысячи агентов США, внедренных в украинское общество за последние 8-10 лет.

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