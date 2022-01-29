Эпидемиолог Онищенко: ВОЗ не хватает авторитета для победы над пандемией COVID-19

Объединение усилий стран мира в борьбе с COVID-19 поможет в победе над пандемией. Таким мнением поделился в беседе с ФАН ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее британские ученые назвали безрассудством отмену коронавирусных ограничений в Великобритании и призвали Лондон помочь жителям более бедных стран получать препараты, ПЦР-тесты и вакцины против коронавируса.

«У англичан довольно высокий уровень вакцинации, где-то за 80 [процентов], по моим данным на пятницу. Огульно встать на чью-то сторону нельзя. Пару раз я слышал комментарии их премьера. Он как раз разумные вещи говорил, что нужно беречь группы риска, прививать, уводить на «удаленку», но при этом не вводить локдауны, когда все останавливается», — сообщил ученый-эпидемиолог.

Геннадий Онищенко также поддержал идею о помощи другим странам в борьбе с COVID-19.

«Действительно, нужно объединить усилия. Это мы демонстрировали и в более серьезных ситуациях, например, когда в мире была проблема с натуральной оспой. Объединив усилия, интеллектуальные и материальные возможности, мы победили ее. В 1980-м году оспа была ликвидирована как заболевание», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он добавил, при каком условии победа над коронавирусом, на его взгляд, могла бы быть достигнута еще быстрее.

«Что касается мировых усилий, в этом плане заглавную роль должна была бы сыграть Всемирная организация здравоохранения, но ей, к сожалению, сейчас не хватает авторитета, который был раньше», — подытожил доктор медицинских наук.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил призыв властей Пекина к жителям Поднебесной отказаться от получения посылок из регионов с непростой эпидемиологической обстановкой. По его мнению, такая мера может оказаться действенной для Китая.