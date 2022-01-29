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Министры иностранных дел Германии Бербок и Франции Ле Дриан посетят Украину 7 февраля

Политика
Министры иностранных дел Германии Бербок и Франции Ле Дриан посетят Украину 7 февраля
Федеральное агентство новостей

Париж, 29 января. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан и его коллега из ФРГ Анналена Бербок намерены посетить Украину в начале февраля. Соответствующее заявление сделал сам министр иностранных дел Франции.

По его словам, мобилизация продолжается, особенно, в «нормандском формате». Ле Дриан подчеркнул, что это делается для урегулирования ситуации, сложившейся на востоке Украины. Об этом глава французского внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter.

«Собираюсь посетить Украину 7-8 февраля вместе с (главой МИД Германии. — Прим. ФАН.) Анналеной Бербок», — рассказал о своих планах глава МИД Франции.

Ранее сообщалось, что Минские соглашения являются основой для работы в «нормандском формате» и по прежнему привержены смягчению текущих разногласий в будущей работе. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

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