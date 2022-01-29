Биатлонист Себастьян Самуэльссон замерз в номере олимпийского отеля

Пекин, 29 января. Олимпийский чемпион, лидер сборной Швеции по биатлону Себастьян Самуэльссон пожаловался на невозможный холод в гостинице для участников пекинских Игр.

Спортсмены уже заселились в олимпийскую гостиницу в преддверии старта зимних Игр. Биатлонист иронично пожелал спокойной ночи своим фанатам в Instagram Stories.

«Спокойной ночи из Пекина, из моей комнаты, где ночью 12 градусов», — написал спортсмен и приложил фото, на котором кутается в одеяло.

Prt Scr instagram.com / @sebastian_samuelsson

На следующее утро работники отеля решили проблему околевшего шведа проверенным способом — в номер спортсмена принесли обогреватель. Биатлонист поблагодарил персонал гостиницы, а также опубликовал фото спасительного устройства.

Самуэльссон — один из главных претендентов на медали олимпийского биатлона в 2022 году. Ранее он одержал победу в шведском городе Эстерсунд, где проходил второй этап Кубка мира по биатлону.