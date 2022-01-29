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ЦБ упростит выдачу кредитов социально ориентированным некоммерческим организациям

  /   Обновлено: 29 января 2022 15:18
Экономика
ЦБ упростит выдачу кредитов социально ориентированным некоммерческим организациям
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Центробанк России должен разработать и утвердить методические рекомендации для финансовых организаций по упрощению порядка выдачи кредитов социально ориентированным некоммерческим организациям. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Срок выполнения задачи установлен до 1 мая. Ответственными назначены председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Рекомендовать Банку России разработать при участии Минэкономразвития России и утвердить методические рекомендации для кредитных организаций, разъясняющие особенности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в целях упрощения предоставления таким организациям кредитов (займов), в том числе в рамках программ льготного кредитования», — указано в поручении.

Путин также ждет от кабмина рассмотрения вопроса о предоставлении россиянам в ДНР и ЛНР возможности подачи заявлений на соцвыплаты и льготы через портал «Госуслуги».

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса с начала текущего года выдал компаниям Северной столицы займы на 1,4 млрд рублей. Также начали действовать беззалоговые программы кредитования для начинающих предпринимателей и самозанятых, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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