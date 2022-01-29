Бритни Спирс публично оскорбила младшую сестру

Вашингтон, 29 января. Популярная певица Бритни Спирс снова публично обвинила младшую сестру Джейми Линн во лжи после выхода ее книги «То, что мне стоило сказать».

Сестра поп-звезды регулярно посещает различные телевизионные шоу и обсуждает не только букинистическую новинку, но и поведение самой Бритни Спирс. Недавно вышедшая из-под опеки звезда опубликовала на своей личной странице в Instagram отрывок из программы, где Джейми Линн рассказывает о психических заболеваниях исполнительницы.

Спирс в язвительной форме поздравила младшую сестру с выходом бестселлера и отметила, что совсем не удивлена такой наглости и подлости. Все описанное в книге, по словам знаменитости, можно назвать «чушью».

«Поздравляю с бестселлером. Я совсем не удивлена! Я хочу, чтобы всемогущий Господь сошел и показал всему миру, что ты лжешь и делаешь на мне деньги! Ты мерзавка, Джейми Линн», — публично выразила свое возмущение Бритни Спирс.

Знаменитость была под опекой отца на протяжении 13 лет. Только в 2021 году суд решил наделить Спирс дееспособностью. Певица не раз обвиняла членов своей семьи в издевательствах. По словам исполнительницы, она жила в маленьком доме, лишенная машины и телефона. Кроме того, она буквально не могла остаться наедине с самой собой.