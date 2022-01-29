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Дмитрий Шепелев вспомнил, как расстался с первой женой через две недели после свадьбы

Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев вспомнил, как расстался с первой женой через две недели после свадьбы
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 29 января. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о первом браке, который обернулся неудачей. Он признался, что решился на расставание с супругой ради карьеры.

Шепелев уже два года счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой и воспитывает детей от избранницы и сына от певицы Жанны Фриске, но не спешит жениться на возлюбленной. Телеведущий признался поклонникам в Instagram, что его первый брак был неудачным.

«Я вам раньше не рассказывал в подробностях о том, как был женат. Мне было что-то около 20 [лет]. К тому моменту я встречался с одной девушкой в общей сложности, наверное, лет семь. Она не скрывала, что хочет замуж и хочет детей. Я не скрывал, что думаю только о карьере», — поделился телеведущий.

Дмитрий Шепелев вспомнил, как расстался с первой женой через две недели после свадьбы
Prt Scr instagram.com / @dmitryshepelev

Родители невесты нашли способ добиться свадьбы. Они сообщили, что возлюбленная артиста уедет, если не выйдет замуж. Пара расписалась, но вскоре Шепелев оставил ее ради карьеры.

«Через две недели мне предложили работу в Киеве, я собрал вещи, и больше мы никогда не виделись. С тех пор я уверен, что отметка в паспорте не имеет ровно никакого значения», — признался Шепелев.

Ранее телеведущая Анна Семенович призналась, что Шепелев планировал еще раз стать отцом в отношениях с Фриске. По словам звезды, покойная исполнительница уверяла, что они хотели завести двоих детей.

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