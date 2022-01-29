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Премьер Польши Моравецкий: Варшава находится в постоянном контакте с властями Киева

Политика
Премьер Польши Моравецкий: Варшава находится в постоянном контакте с властями Киева
Global Look Press  /  DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de

Варшава, 29 января. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что 1 февраля собирается посетить Украину, где проведет переговоры с властями государства. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам польского премьера, Варшава находится в постоянном контакте с руководством Киева. Он намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

«Наши друзья знают, что могут на нас рассчитывать и что в Европе у них нет лучшего представителя их позиции», — подчеркнул Моравецкий.

Ранее он рассказал, что страны Евросоюза не могут прийти к единому решению по поводу масштаба санкций против Российской Федерации в случае «вторжения» на Украину. ЕС необходим «один сильный, а не множество расходящихся голосов», отметил премьер Польши.

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