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Турецкий БПЛА Akıncı получил первый экспортный заказ

Весь мир
Турецкий БПЛА Akıncı получил первый экспортный заказ
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Австрия

Вооруженные силы Австрии получат вертолеты AW-169M

Контракт предусматривает поставку 18 AW-169M LUH различных модификаций с оборудованием для выполнения задач по предназначению и системами вооружения. Он также включает комплексный пакет поддержки и обучения. Стоимость сделки составляет 346 млн евро.

 

Ожидается, что первая машина будет поставлена заказчику с предприятия в Верджате (Италия) до конца года. Остальная техника должна быть доставлена к 2026 году. Контракт включает опцион еще на 18 вертолетов.

Алжир

ВВС Алжира получили первый C-130J Super Hercules

Поставка самолета выполнена в рамках соответствующего контракта США с Алжиром от 2018 года. Он предусматривает постройку 4 самолетов, а также включает опцион на приобретение 4 дополнительных Super Hercules. Стоимость соглашения и сроки доставки оставшихся машин пока не разглашаются.

ВВС Алжира стали вторыми после Туниса в Африке эксплуатантами модификации C-130J.

Новая авиационная техника присоединится к C-130H, C-130H-30 и L-100-30, находящимся на вооружении 2-й тактической транспортно-логистической эскадрильи ВВС Алжира.

Военно-воздушные силы также эксплуатируют 3 самолета Ил-76МД и 8 Ил-76ТД.

Великобритания

Великобритания заключила контракт на обслуживание Apache AH-64E

Минобороны Соединенного Королевства и корпорация Boeing подписали соглашение о долгосрочном обслуживании парка вертолетов Apache AH-64E военно-воздушных сил Великобритании. Контракт оценивается в 348 млн долларов.

Он будет действителен до 2040-го и создаст более 200 рабочих мест только в первые 4 года. Также в рамках соглашения с министерством обороны по договору субподряда будут сотрудничать британские технологические компании.

ОАЭ

ОАЭ задумались о приобретении корейских самолетов

Объединенные Арабские Эмираты ведут переговоры с корейской аэрокосмической и оборонной компанией Korea Aerospace Industries (KAI) о покупке 60 самолетов T-50/FA-50 Golden Eagle.

Эмираты планируют купить обе версии — учебно-тренировочный и вариант легкого ударного истребителя.

Министр обороны ОАЭ Мухаммад Ахмед Аль Боарди собирается посетить Корею в следующем месяце, где проведет переговоры с KAI. Сумма возможного контракта оценивается в 3 млрд долларов.

Россия

Российские ВКС провели первое совместное патрулирование с Сирией над Голанскими высотами

Минобороны РФ сообщило, что военные летчики Сирии и России провели первое совместное патрулирование над сирийской территорией. Со стороны Российской Федерации в мероприятии приняли участие Су-34, Су-35 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. От Сирии — истребители МиГ-23 и МиГ-29.

В ходе операции сирийские летчики контролировали воздушное пространство и отвечали за прикрытие, а самолеты ВКС России отработали нанесение ударов по наземным целям.

Маршрут проходил вдоль Голанских высот, реки Евфрат, по южной границе Сирии, а также над северными районами страны. Летчики произвели учебные пуски ракет по воздушным и наземным целям на полигоне.

Подобные патрулирования планируется проводить регулярно.

«Охотник» с плоским соплом впервые поднимется в воздух летом

Испытания второго летного образца беспилотного летательного аппарата «Охотник» планируют начать в июле.

Образец БПЛА этого типа был представлен 14 декабря 2021 года. Новая машина получила плоское сопло, которое сможет дополнительно снизить его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Полет первого экспериментального образца состоялся 3 августа 2019 года.

США

Авария истребителя F-35C ВМС США

Поздно вечером 25 января истребитель Lockheed Martin F-35C ВМС США из состава 2-го авианосного крыла потерпел крушение.

Инцидент случился при посадке самолета на авианосец «Карл Винсон», который находится в Южно-Китайском море. Летчик катапультировался, его состояние оценивается как стабильное.

В результате происшествия ранены семь моряков. Пострадавшие были доставлены в столицу Филиппин для оказания медицинской помощи.

Теперь США опасаются, что упавший истребитель может попасть в руки китайским военным, поэтому было решено провести операцию по подъему F-35C.

США продают Египту транспортные C-130J-30

Государственный департамент США принял решение о продаже Египту 12 военно-транспортных самолетов Lockheed C-130J-30 Super Hercules, а также сопутствующего оборудования. Примерная стоимость контракта составляет 2,2 млрд долларов.

Продажа авиационной техники поддержит внешнюю политику и улучшит безопасность крупного союзника, который не входит в НАТО, но продолжает оставаться важным стратегическим партнером на Ближнем Востоке.

Помимо самолетов правительство Египта хочет закупить 12 запасных двигателей Rolls Royce AE-2100D, транспондеры идентификации «свой-чужой» AN/APX-119, системы предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-47, систему средств противодействия AN/ALE-47, приемник радиолокационного предупреждения АН/АЛР-56М, АН/AAQ-22, защищенные каналы связи и т.д.

ВМС США организовали развертывание БПЛА MQ-8C

Военно-морские силы США провели первое оперативное развертывание новейшего беспилотного вертолета MQ-8C Fire Scout.

После испытаний он вступил на боевое дежурство на борту литорального корабля USS Milwaukee типа Freedom.

БПЛА предназначен для разведки, наблюдения, рекогносцировки и целеуказания в море. Дрон получил обновленный радар с АФАР, который позволит ему обнаруживать цели на больших расстояниях и в любых погодных условиях. Кроме того, его снабдили мощным оптико-электронным комплексом с системой инфракрасного видения.

Турция

Первый экспортный контракт на БПЛА Akıncı

Генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, 23 января заявил о том, что компания заключила первый экспортный контракт на новый высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akıncı. 

Заказчик пока не называется, но поставки БПЛА, а также наземных систем начнутся уже в 2023 году.

Bayraktar Akıncı — это турецкий дрон дальнего радиуса действия, который предназначен для полетов на больших высотах. Он оснащается двигателями АИ-450 разработки концерна «Ивченко-Прогресс».

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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