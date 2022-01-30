Турецкий БПЛА Akıncı получил первый экспортный заказ

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.
Австрия
Вооруженные силы Австрии получат вертолеты AW-169M
Контракт предусматривает поставку 18 AW-169M LUH различных модификаций с оборудованием для выполнения задач по предназначению и системами вооружения. Он также включает комплексный пакет поддержки и обучения. Стоимость сделки составляет 346 млн евро.
.@Leonardo_live will supply 18 AW169M light utility #helicopters to the Austrian Ministry of Defense under a new contract. More information: https://t.co/KNdWOi1YWb #helicopter #aircraft #defense #aviation— Defense Advancement (@DefenseAdvance) January 21, 2022
Ожидается, что первая машина будет поставлена заказчику с предприятия в Верджате (Италия) до конца года. Остальная техника должна быть доставлена к 2026 году. Контракт включает опцион еще на 18 вертолетов.
Алжир
ВВС Алжира получили первый C-130J Super Hercules
Поставка самолета выполнена в рамках соответствующего контракта США с Алжиром от 2018 года. Он предусматривает постройку 4 самолетов, а также включает опцион на приобретение 4 дополнительных Super Hercules. Стоимость соглашения и сроки доставки оставшихся машин пока не разглашаются.
ВВС Алжира стали вторыми после Туниса в Африке эксплуатантами модификации C-130J.
Algeria receives first C-130J Super Hercules https://t.co/YWixOAgrHM— Horizon (@HorizonMalta) January 25, 2022
Новая авиационная техника присоединится к C-130H, C-130H-30 и L-100-30, находящимся на вооружении 2-й тактической транспортно-логистической эскадрильи ВВС Алжира.
Военно-воздушные силы также эксплуатируют 3 самолета Ил-76МД и 8 Ил-76ТД.
Великобритания
Великобритания заключила контракт на обслуживание Apache AH-64E
Минобороны Соединенного Королевства и корпорация Boeing подписали соглашение о долгосрочном обслуживании парка вертолетов Apache AH-64E военно-воздушных сил Великобритании. Контракт оценивается в 348 млн долларов.
Boeing Expands UK Military Support with Apache AH-64E Long-Term Services Contract https://t.co/yw2GuUgdmN— Mass Blog (@mass_blog_) January 27, 2022
Он будет действителен до 2040-го и создаст более 200 рабочих мест только в первые 4 года. Также в рамках соглашения с министерством обороны по договору субподряда будут сотрудничать британские технологические компании.
ОАЭ
ОАЭ задумались о приобретении корейских самолетов
Объединенные Арабские Эмираты ведут переговоры с корейской аэрокосмической и оборонной компанией Korea Aerospace Industries (KAI) о покупке 60 самолетов T-50/FA-50 Golden Eagle.
Эмираты планируют купить обе версии — учебно-тренировочный и вариант легкого ударного истребителя.
UAE is negotiating with KAI to purchase 60 T-50/FA-50 Golden Eagle Advanced Jet Trainers and LCA worth $3 billion. pic.twitter.com/ltbdL4aZhW— Nasser???????? (@NasserF15QA) January 26, 2022
Министр обороны ОАЭ Мухаммад Ахмед Аль Боарди собирается посетить Корею в следующем месяце, где проведет переговоры с KAI. Сумма возможного контракта оценивается в 3 млрд долларов.
Россия
Российские ВКС провели первое совместное патрулирование с Сирией над Голанскими высотами
Минобороны РФ сообщило, что военные летчики Сирии и России провели первое совместное патрулирование над сирийской территорией. Со стороны Российской Федерации в мероприятии приняли участие Су-34, Су-35 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. От Сирии — истребители МиГ-23 и МиГ-29.
⚡️Военные лётчики из России и Сирии провели первое совместное патрулирование. pic.twitter.com/QMAbJHd8YP— TVC News (@tvcplus) January 24, 2022
В ходе операции сирийские летчики контролировали воздушное пространство и отвечали за прикрытие, а самолеты ВКС России отработали нанесение ударов по наземным целям.
Маршрут проходил вдоль Голанских высот, реки Евфрат, по южной границе Сирии, а также над северными районами страны. Летчики произвели учебные пуски ракет по воздушным и наземным целям на полигоне.
Подобные патрулирования планируется проводить регулярно.
«Охотник» с плоским соплом впервые поднимется в воздух летом
Испытания второго летного образца беспилотного летательного аппарата «Охотник» планируют начать в июле.
Образец БПЛА этого типа был представлен 14 декабря 2021 года. Новая машина получила плоское сопло, которое сможет дополнительно снизить его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.
Летные испытания беспилотного «Охотника» с плоским соплом намечены на лето. https://t.co/go2TGtMzga— Популярная механика (@PopMechanica) January 28, 2022
Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Полет первого экспериментального образца состоялся 3 августа 2019 года.
США
Авария истребителя F-35C ВМС США
Поздно вечером 25 января истребитель Lockheed Martin F-35C ВМС США из состава 2-го авианосного крыла потерпел крушение.
Инцидент случился при посадке самолета на авианосец «Карл Винсон», который находится в Южно-Китайском море. Летчик катапультировался, его состояние оценивается как стабильное.
Pilot Ejects After F-35 Lightning II 'Landing Mishap' on USS Carl Vinson in South China Sea - USNI Newshttps://t.co/ecl79pOY5Q pic.twitter.com/zCA6ViXFI8— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) January 24, 2022
В результате происшествия ранены семь моряков. Пострадавшие были доставлены в столицу Филиппин для оказания медицинской помощи.
Теперь США опасаются, что упавший истребитель может попасть в руки китайским военным, поэтому было решено провести операцию по подъему F-35C.
США продают Египту транспортные C-130J-30
Государственный департамент США принял решение о продаже Египту 12 военно-транспортных самолетов Lockheed C-130J-30 Super Hercules, а также сопутствующего оборудования. Примерная стоимость контракта составляет 2,2 млрд долларов.
Продажа авиационной техники поддержит внешнюю политику и улучшит безопасность крупного союзника, который не входит в НАТО, но продолжает оставаться важным стратегическим партнером на Ближнем Востоке.
The US announced that it has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of Egypt of C-130J-30 Super Hercules Aircraft and related equipment for an estimated cost of $2.2 billion.#TheAviatorAfrica— The Aviator Africa (@aviatorafrica) January 27, 2022
https://t.co/SfnTbsngAD
Помимо самолетов правительство Египта хочет закупить 12 запасных двигателей Rolls Royce AE-2100D, транспондеры идентификации «свой-чужой» AN/APX-119, системы предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-47, систему средств противодействия AN/ALE-47, приемник радиолокационного предупреждения АН/АЛР-56М, АН/AAQ-22, защищенные каналы связи и т.д.
ВМС США организовали развертывание БПЛА MQ-8C
Военно-морские силы США провели первое оперативное развертывание новейшего беспилотного вертолета MQ-8C Fire Scout.
После испытаний он вступил на боевое дежурство на борту литорального корабля USS Milwaukee типа Freedom.
#NavyCapability ???? ????????— U.S. Navy (@USNavy) January 28, 2022
The “Sea Knights” of HSC 22 conduct MQ-8C Fire Scout flight operations aboard #USSMilwaukee (LCS 5), Jan. 27
Milwaukee is deployed to @NAVSOUS4THFLT to support @jtfbravo's counter-illicit drug trafficking missions in the Caribbean and Eastern Pacific pic.twitter.com/TsHoDXqX3b
БПЛА предназначен для разведки, наблюдения, рекогносцировки и целеуказания в море. Дрон получил обновленный радар с АФАР, который позволит ему обнаруживать цели на больших расстояниях и в любых погодных условиях. Кроме того, его снабдили мощным оптико-электронным комплексом с системой инфракрасного видения.
Турция
Первый экспортный контракт на БПЛА Akıncı
Генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, 23 января заявил о том, что компания заключила первый экспортный контракт на новый высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akıncı.
Турция договорилась о продаже новых ударных беспилотников за рубеж— Бессонная редакция (@ferraru) January 23, 2022
Стало известно, что турецкие тяжёлые беспилотники Bayraktar Akinci пойдут на экспорт. Компания-разработчик Baykar Makina заключила первый контракт на поставку за рубеж. https://t.co/pyXSq6BT4L pic.twitter.com/2Obkm6mzVD
Заказчик пока не называется, но поставки БПЛА, а также наземных систем начнутся уже в 2023 году.
Bayraktar Akıncı — это турецкий дрон дальнего радиуса действия, который предназначен для полетов на больших высотах. Он оснащается двигателями АИ-450 разработки концерна «Ивченко-Прогресс».
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