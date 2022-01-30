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Востоковед Долгов рассказал о причинах конфликта на киргизско-таджикской границе

Политика
Востоковед Долгов рассказал о причинах конфликта на киргизско-таджикской границе
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Перестрелка, которая произошла на границе Таджикистана и Киргизии, — не первый, и, возможно, не последний конфликт. Противостояние между некогда близкими народами за последние годы усилилось, ведь всегда есть политические силы, заинтересованные в создании очагов международной напряженности. Об этом ФАН рассказал эксперт по политике исламских гoсударств Борис Долгов.

Накануне стало известно, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и последующем отводе военных подразделений от границы, а также открытии автодороги Баткен — Исфана (Киргизия) и совместном патрулировании границы. Боевое столкновение погранслужб двух стран с применением автоматического стрелкового орудия и минометов на границе началась вечером 27 января. Каждая сторона обвиняет в произошедшем вторую. По предварительным данным, в инциденте пострадали около 20 человек, есть погибшие.

Старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов пояснил, что столкновения с применением оружия на границе Киргизии и Таджикистана — явление знаковое, оно имеет много причин и является следствием множества неразрешенных проблем. По словам востоковеда, определенное противостояние киргизов и таджиков имело место и ранее, оно приняло выраженную форму после распада СССР.

«Для таджиков традиционной религией является ислам, по сути они сунниты. В Киргизии во многих местах распространены доисламские культы, и языческие мотивы оказали отчасти влияние на формирование и вид в этой стране мусульманской веры. Культуры у этих народов, как и языки, достаточно близки, но таджики считают свою историю более древней, а себя — более искусными в ремеслах и науках, аргументируя это тем, что киргизы традиционно являлись скотоводами и кочевниками. Это все дало пищу националистам обеих сторон, чтобы сеять отчужденность между близкими народами», — рассказал ученый.

Собеседник ФАН напомнил, что, когда эти бывшие союзные республики провозглашали независимость, до конца не были отрегулированы территориальные вопросы, так как в Советском Союзе спор о землях был неактуален: страны сосуществовали в едином государстве с весьма условными внутренними границами. Местные проблемы обострились в связи с разделением доступа к водным ресурсам.

«Сложно говорить, замешаны ли в произошедшем западные спецслужбы, но всегда есть политические силы, заинтересованные в размежевании государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, и разжигании конфликтов в относительной близости от границ России, поэтому такой вариант отметать нельзя. Мы наблюдаем глубокий кризис во внутренней и внешней политике многих стран, некогда входивших в Советский Союз. Это война на юго-востоке Украины, потеря части территории Арменией, недавняя попытка госпереворота в Казахстане. Нельзя допустить последующую эскалацию происходящего, хотя попытки усугубить происходящее извне, возможно, будут продолжены», — предположил политолог.

Борис Долгов обратил внимание на слова президента России Владимира Путина, что разобщение братских народов — это трагедия. Он добавил, что конфликт между Киргизией и Таджикистаном не решен до конца, по мнению эксперта, он чреват рецидивами. Старший научный сотрудник Центра арабских исследований добавил, что враги наших стран боятся именно нашего объединения, так как сила государств — в единстве.

Ранее ФАН рассказал, почему США высылают афганских дипломатов, отказавшихся от своего правительства. Семен Багдасаров уверен, что стратеги Вашингтона думают только о выгоде — судьбы людей для них ничего не значат.

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