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Впечатлениями от назального «Спутник V» поделились участники испытаний

Видео

В Москве стартовали клинические испытания нового назального спрея, который защитит от инфицирования COVID-19. Препарат является новой формой вакцины «Спутник V». В испытаниях принимают участие 400 добровольцев.

Одной из первых чудо-спрей на себе опробовала студентка из столицы Валерия. Девушке ввели первый компонент вакцины.

«Чувствую себя отлично. По ощущениям это как обычные капли для носа. Никаких болезненных ощущений не было. В принципе, сейчас чувствую себя хорошо», — сказала Валерия.

Клинические испытания назальной формы «Спутник V» проводит московский университет имени Сеченова. Спрей является дополнением к обычной прививке от COVID-19, он создает в носоглотке иммунитет и ставит дополнительный барьер для вируса.

«Конечно, сейчас у нас не очень благоприятная ситуация с «омикроном», поэтому хочется не заболеть, быть в хорошем настроении и не заразить своих близких», — поделилась другая участница испытаний Алина.

В испытаниях назальной вакцины могут принять участие совершеннолетние граждане, которые за последние полгода не прививались и не болели коронавирусом. Перед введением препарата всем добровольцам необходимо пройти полное клиническое обследование, а также сдать мазок из носа и венозную кровь.

«Вакцина предоставляется нам в замороженном виде, в замороженном растворе. После того, как раствор размораживается, можно будет его распылять как самый обычный спрей для носа», — отметила главный специалист по клиническим исследованиям Сеченовского университета Дарья Кургузова.

После получения первой дозы участники испытаний еще полгода будут находиться под наблюдением врачей. По данным пресс-службы мэрии Москвы, в первых двух фазах исследования примут участие 400 человек. Все добровольцы получат сертификат о вакцинации, QR-код и денежное вознаграждение.

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Все новости / Видео / Впечатлениями от назального «Спутник V» поделились участники испытаний
спутник V
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